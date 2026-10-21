ФАС выявила завышение коммунальных тарифов на 33 млрд рублей

С начала 2026 года ФАС провела 190 проверок обоснованности тарифов на коммунальные услуги. По их результатам выявлены затраты на сумму более 33 млрд рублей, которые должны исключить из тарифов.

Федеральная антимонопольная служба совместно с другими ведомствами проверяет случаи необоснованного повышения тарифов ЖКХ. С начала 2026 года проведено 190 проверок, сообщила первый замминистра финансов Ирина Окладникова на пленарном заседании Госдумы.

По ее словам, по выявленным нарушениям вынесено более 800 актов реагирования. Общая сумма затрат, которые подлежат исключению из тарифов, превысила 33 млрд рублей.

«Каждый случай необоснованного повышения тарифов разбирается индивидуально, в том числе во взаимодействии с Генеральной прокуратурой», — подчеркнула Окладникова.

Она напомнила, что законодательство запрещает хозяйствующим субъектам, занимающим доминирующее положение на рынке, необоснованно завышать цены.

Проверки обоснованности коммунальных тарифов продолжаются. Названная сумма в 33 млрд рублей отражает выявленные к исключению затраты, а не уже возвращенные потребителям деньги.