Роспотребнадзор предупредил о незаконных скидках на маркетплейсах

Продавцы нарушают права потребителей, если искусственно завышают стоимость товаров перед распродажей или указывают несуществующие старые цены. Покупатели могут потребовать возврата денег и возмещения убытков.

Искусственное завышение цен и мнимые скидки на маркетплейсах нарушают закон «О защите прав потребителей». Об этом заявила начальник отдела защиты прав потребителей Межрегионального управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Анна Нефедова на пресс-конференции в ТАСС.

По ее словам, продавцы используют несколько способов создания фиктивных скидок. Например, перед акцией повышают цену, а затем снижают ее до первоначального уровня. Другой вариант — указывают зачеркнутую стоимость, по которой товар никогда не продавался.

«Товар фактически не подешевел, но за счет завышения старой цены покупателю показывают большую скидку. Это попадает под статью десятую закона о защите прав потребителей, то есть предоставление недостоверной информации», — пояснила Нефедова.

Ст. 10 закона «О защите прав потребителей» обязывает продавцов предоставлять покупателям достоверную и полную информацию о товарах, необходимую для их правильного выбора.

Если покупателя ввели в заблуждение относительно стоимости товара, он вправе при наличии предусмотренных законом оснований потребовать расторжения договора и возврата денег, а также возмещения причиненных убытков.

Кроме того, потребитель может направить жалобу в Роспотребнадзор или обратиться за защитой своих прав в суд.