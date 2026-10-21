Правительство проиндексирует страховые взносы на травматизм для бизнеса на АУСН в 2027 году

Фиксированный взнос на травматизм для бизнеса на АУСН в 2027 году вырастет по сравнению с прошлым годом и составит 3 160 рублей. Повышение рассчитали на основе прогноза социально-экономического развития с учетом темпов роста среднемесячной заработной платы россиян на 6,8%.

Организации и индивидуальные предприниматели, применяющие специальный налоговый режим АУСН, в 2027 году будут уплачивать фиксированные страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в размере 3 160 рублей в год.

Согласно проекту постановления правительства, новый размер платежа начнет действовать с 1 января 2027 года и рассчитан с учетом прогнозируемого роста среднемесячной начисленной заработной платы работников организаций на 6,8%. За 2026 год фиксированный размер таких взносов составляет 2 959 рублей в год.

Повышение связано с ежегодной индексацией показателя на основе данных прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, где среднемесячная зарплата в 2027 году оценивается в 119 969 рублей против 112 279 рублей годом ранее.