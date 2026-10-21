В России установили почти 6 тысяч базовых станций 5G

Операторы связи установили в России 5 986 базовых станций 5G. Больше всего оборудования приходится на Т2 — свыше 4 тысяч станций.

На 21 октября 2026 года операторы «большой четверки» установили 5 986 базовых станций 5G. Об этом сообщил замглавы Роскомнадзора Олег Терляков на форуме «Спектр-2026».

Лидером по количеству станций стала компания Т2 Мобайл — 4 093. У МТС установлена 871 станция, у «Вымпелкома» — 763, у «МегаФона» — 259.

Общее количество зарегистрированных радиоэлектронных средств в России выросло на 4%, превысив 1,6 млн единиц.

Из них более 1 млн приходится на оборудование LTE, свыше 230 тыс. — на 3G и более 372 тыс. — на 2G.