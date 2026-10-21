🏦 Крупные банки России начали повышать ставки по ипотеке

В октябре 2026 года ПСБ, Газпромбанк и банк «Дом.РФ» повысили ставки по рыночной ипотеке. Средняя ставка на покупку жилья в крупнейших банках приблизилась к 19%.

Несколько крупных российских банков увеличили ставки по ипотечным кредитам в октябре. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на кредитные организации.

Банк «Дом.РФ» с 8 октября повысил базовые ставки на 0,5 процентного пункта, сохранив действующие скидки для клиентов.

ПСБ увеличил ставки по ипотеке на новостройки и вторичное жилье на 0,44 п. п. При этом среднедневное количество заявок на рыночные программы в октябре выросло на 60% по сравнению с сентябрем.

Газпромбанк с 15 октября повысил ставки по ипотеке и рефинансированию на 0,2 п. п. — до 17,9% годовых.

Сбербанк и Новикомбанк сообщили, что ставки по рыночным ипотечным программам не повышали.

По данным «Дом.РФ», на 16 октября 2026 года средняя ставка в 20 крупнейших банках достигла 18,76% на новостройки и 18,69% на вторичное жилье.