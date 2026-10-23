Возврат товара после закрытия года не всегда требует уточненной декларации

Если покупатель вернул товар в следующем году, бухгалтеру не всегда нужно исправлять прошлогоднюю отчетность. Порядок учета зависит от причины возврата и наличия ошибок в первоначальных документах.

Возврат товара после закрытия отчетного года не обязательно требует корректировки ранее сданной отчетности. Об этом «Клерк.ру» рассказала Оксана Мощенко, кандидат экономических наук, доцент кафедры аудита и корпоративной отчетности Финансового университета при Правительстве РФ.

Если товар продали в 2025 году, а покупатель обнаружил брак в 2026 году, возврат отражается в текущем периоде при условии, что первоначальный учет был правильным.

«Возврат товара после закрытия года не всегда требует исправления прошлогодней отчетности. Если покупатель обнаружил брак в 2026 году, операция отражается в текущем периоде», — пояснила эксперт.

При возврате по первоначальному договору продавец оформляет корректировочный счет-фактуру. НДС можно принять к вычету в течение года после возврата. Если товар был реализован в 2025 году по ставке 20%, при корректировке применяется та же ставка.

Уточненную декларацию по налогу на прибыль необходимо представить, если обнаруженная ошибка прошлого года привела к занижению налога. Если же покупатель возвращает качественный товар по новому договору, операцию могут оформить как обратную реализацию.

Для подтверждения возврата бухгалтеру понадобятся договор, претензия покупателя, акт возврата и корректировочные документы. Если выявлена именно ошибка прошлого года, порядок ее исправления определяется ПБУ 22/2010.