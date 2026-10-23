Приняли сотрудника не той датой и уже сдали ЕФС-1: как все исправить в 1С:ЗУП?

Можно в одном отчете сделать и отмену приема, и новый прием следующим числом

Компания приняла на работу сотрудника, сдали ЕФС-1, но позже выяснилось, что сотрудника надо было принять следующим числом.

Можно ли в 1С:ЗУП одновременно в одном отчете сделать и отмену приема, и новый прием следующим числом – объяснила эксперт сервиса «Клерк.Консультации».

Для этого нужно открыть первичный документ кадрового учета «Прием на работу». Так как по мероприятию был зарегистрирован отчет ЕФС-1, в верхней части кадрового документа появится предупреждение, что редактировать данные нежелательно. Нужно нажать кнопку «Еще» и выберать команду «Разблокировать форму».

Система сохранит исходное мероприятие со старым идентификатором (UUID) в регистре сведений «Мероприятия трудовой деятельности прочие».

Екатерина Кардашова «Внесите исправленные данные с присвоением нового UUID в документ кадрового события – в документе «Прием на работу» вносите корректную дату приема и проводите документ.»

Затем формируют новый отчет ЕФС-1. В нем по сотруднику появятся сразу две строки:

строка с признаком отмены ранее переданных сведений;

строка с корректными сведениями.

На вопрос ответила эксперт консультаций «Клерка» Екатерина Кардашова.