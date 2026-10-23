Приняли сотрудника не той датой и уже сдали ЕФС-1: как все исправить в 1С:ЗУП?

Компания приняла на работу сотрудника, сдали ЕФС-1, но позже выяснилось, что сотрудника надо было принять следующим числом.
Можно ли в 1С:ЗУП одновременно в одном отчете сделать и отмену приема, и новый прием следующим числом – объяснила эксперт сервиса «Клерк.Консультации».
Для этого нужно открыть первичный документ кадрового учета «Прием на работу». Так как по мероприятию был зарегистрирован отчет ЕФС-1, в верхней части кадрового документа появится предупреждение, что редактировать данные нежелательно. Нужно нажать кнопку «Еще» и выберать команду «Разблокировать форму».
Система сохранит исходное мероприятие со старым идентификатором (UUID) в регистре сведений «Мероприятия трудовой деятельности прочие».
«Внесите исправленные данные с присвоением нового UUID в документ кадрового события – в документе «Прием на работу» вносите корректную дату приема и проводите документ.»
Затем формируют новый отчет ЕФС-1. В нем по сотруднику появятся сразу две строки:
строка с признаком отмены ранее переданных сведений;
строка с корректными сведениями.
На вопрос ответила эксперт консультаций «Клерка» Екатерина Кардашова.
Еще больше решенных вопросов бухгалтеров — более 30 тыс. ответов на разные темы — вы можете найти в базе консультаций «Клерка». Читать тут.
Если вы не нашли нужного ответа в базе консультаций, задайте свой вопрос эксперту напрямую!
Наши специалисты отвечают на вопросы из разных отраслей даже по узким направлениям, с выводами и ссылками на нормы — всегда найдется специалист, который поможет вам в вашей сфере. Среднее время ответа — 3 часа.