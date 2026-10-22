💲 Рубль снова набирает силу и тянет вниз доллар, евро и юань 22 октября 2026 года
Российская валюта уверенно укрепляет позиции: доллар США пробил отметку в 82 рубля, а евро и юань также существенно подешевели. ЦБ зафиксировал заметный спад курсов основных мировых валют по сравнению с предыдущим днем.
Курс основных мировых валют к рублю продолжил снижаться. По данным Банка России на 22 октября 2026 года, доллар опустился ниже 82 рублей, евро приблизился к отметке 92 рубля, а юань закрепился около 12,3 рубля.
Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 22 октября 2026 года:
Валюта
Стоимость
Доллар США
81,9739 рубля
Евро
91,9337 рубля
Юань
12,2806 рубля
Для сравнения, днем ранее, 21 октября, доллар стоил 82,8 рубля, евро — 93 рубля, а юань — 12,4 рубля. Таким образом, все три валюты за сутки подешевели по отношению к российской валюте.
По мнению главного экономиста БКС Мир инвестиций Ильи Федорова, текущее укрепление рубля связано с продажей экспортерами валютной выручки перед налоговыми платежами. Дополнительную поддержку российской валюте оказывает сохраняющийся приток экспортной выручки. Если ситуация на сырьевом рынке останется стабильной, рубль может сохранить сильные позиции и в ближайшие месяцы.