Эксперт рассказал, что мешает ЦБ вернуться к снижению ключевой ставки

Рынок ждет снижения ключевой ставки, однако ЦБ может взять паузу и оставить ее на уровне 14% из-за ускорения инфляции и высоких инфляционных ожиданий населения.

Банк России на заседании 23 октября 2026 года, вероятнее всего, сохранит ключевую ставку на уровне 14%, несмотря на давление со стороны бизнеса и ожидания рынка по поводу снижения стоимости кредитов.

Такой прогноз дал «Клерку» советник Ассоциации корпоративных казначеев Алексей Вересов. По его мнению, у регулятора сейчас больше оснований для сохранения текущих параметров денежно-кредитной политики, чем для их смягчения.

Алексей Вересов «Мой базовый прогноз на 23 октября — сохранение ставки на уровне 14% с осторожным сигналом относительно дальнейших решений. Возвращение к снижению возможно, если регулятор увидит устойчивое ослабление инфляционного давления, а не только временное улучшение отдельных показателей»

Одним из ключевых факторов остается инфляция. Если в сентябре годовой рост цен составлял 6,35%, то к середине октября показатель ускорился примерно до 7,2%. На динамику повлияла индексация коммунальных тарифов, однако устойчивое инфляционное давление по-прежнему остается выше целевого уровня.

Дополнительным аргументом в пользу осторожности остаются инфляционные ожидания населения. В сентябре россияне ожидали роста цен на 14,2% в течение ближайшего года. В таких условиях добиться устойчивого замедления инфляции без жесткой денежно-кредитной политики сложно.

«Думаю, Банк России предпочтет дождаться более убедительных признаков устойчивого замедления инфляции. Тем более что на решение сейчас влияет не только текущая динамика цен, но и бюджетная политика, в том числе ее возможное влияние на совокупный спрос», — сказал эксперт.

При этом высокая ключевая ставка уже оказывает давление на бизнес. Дорогое кредитование вынуждает компании откладывать инвестиционные проекты, пересматривать долговую нагрузку и более тщательно управлять оборотным капиталом.

Эксперт также обратил внимание, что экономика продолжает расти, хотя и умеренными темпами. Более того, октябрьский мониторинг предприятий зафиксировал улучшение оценок спроса и производства. Это снижает необходимость срочного смягчения политики.

По оценке Вересова, компаниям пока не стоит рассчитывать на быстрое удешевление заемных средств. Даже если цикл снижения ставки возобновится, процесс, вероятно, будет постепенным, поэтому бизнесу следует заранее учитывать сохранение высокой стоимости кредитов и прорабатывать возможности рефинансирования действующих обязательств.