Экономист объяснил, почему дешевых кредитов придется долго ждать

Бизнесу стоит готовиться к длительному периоду дорогих денег: по прогнозу эксперта, Банк России сохранит ключевую ставку на уровне 14%, а двузначные ставки по кредитам могут остаться нормой весь 2027 год.

Банк России на заседании 23 октября 2026 года с высокой вероятностью сохранит ключевую ставку на уровне 14%, а период дорогих заемных средств может оказаться дольше, чем рассчитывает рынок. Такой прогноз «Клерку» дал экономист и основатель Family Office D1 Capital Данила Ладнюк.

Данила Ладнюк «Я думаю, ставку оставят на уровне 14%. Шансы на это оцениваю примерно в 70%, на снижение до 13,5% — в 20%, на повышение — в 10%»

Главным аргументом в пользу паузы остается инфляция. По словам Ладнюка, последние данные указывают на необходимость повышения прогноза по росту цен. Устойчивая инфляция, по оценке Банка России, ускорилась до 5-6% в пересчете на год, инфляционные ожидания населения достигли 14,2%, а компании продолжают активно кредитоваться.

Для компаний эксперт рекомендует уже сейчас строить финансовые модели с учетом длительного периода дорогого кредитования.

«Если коротко, к дорогим деньгам придется привыкнуть надолго. Я бы строил планы из того, что ставка весь 2027 год останется двузначной», — сказал эксперт.

Кроме того, регулятору уже несколько раз пришлось пересматривать прогнозы по инфляции в сторону повышения. Если в начале года ЦБ ожидал рост цен на уровне 4,5-5,5%, то сейчас официальный прогноз составляет 6-7%.

При этом дальнейшее ужесточение политики, по мнению эксперта, также маловероятно. Экономика замедляется, но неравномерно: сильнее всего высокие ставки бьют по отраслям, зависящим от кредитования, тогда как многие факторы роста цен находятся вне влияния денежно-кредитной политики.

Ситуацию дополнительно осложняют бюджетные расходы и налоговые изменения. Бизнес традиционно перекладывает часть новых издержек в стоимость товаров и услуг, что поддерживает инфляционное давление и может заставить регулятора дольше удерживать высокую ставку.