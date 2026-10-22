Поступления от налогового контроля крупнейших компаний выросли в 4,4 раза

За шесть месяцев 2026 года бюджет получил 91 млрд рублей по итогам контрольно-аналитической работы ФНС. Число выездных проверок крупнейшего бизнеса увеличилось на 83%, до 55.

Поступления от крупнейших компаний по итогам контрольно-аналитической работы выросли на 337% год к году. К крупнейшим налогоплательщикам служба относит организации с годовым доходом свыше 35 млрд рублей.

ФНС сначала сообщает компании о выявленных рисках и предлагает добровольно уточнить обязательства. Если бизнес отказывается доплатить налоги, служба может назначить выездную проверку. Среди частых нарушений эксперты называют дробление бизнеса, использование технических компаний, занижение доходов и неправомерное применение льгот и спецрежимов. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные налоговой.

«Из новшеств 2026 года можно выделить требования по уплате не только НДС по сделкам с сомнительными контрагентами, но и налога на прибыль, что повышает средний чек платежей одной компанией минимум в два раза», — сказал управляющий партнер адвокатского бюро «Ант Атторнейс» Вадим Рудь.

Поступления от всех компаний по результатам выездных проверок и аналитической работы за полугодие выросли в 1,5 раза, до 326 млрд рублей. Средняя сумма доначислений по одной камеральной проверке увеличилась на 84%, до 116,3 тыс. рублей.