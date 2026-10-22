Новостройки в объявлениях оказались на 15,5% дороже, чем в сделках

Средний разрыв на вторичном рынке достиг 12%. Заявленные цены все чаще становятся лишь отправной точкой для торга.

В сентябре 2026 года квадратный метр в объявлениях о продаже новостроек стоил в среднем 224 тыс. рублей, а в заключенных сделках — 194 тыс. рублей. С января заявленные цены выросли на 11%, фактические — на 5%.

На вторичном рынке средняя цена квадратного метра составляла 148 тыс. рублей в объявлениях и 132 тыс. рублей в сделках. Собственники могут переоценивать жилье, но при необходимости быстрой продажи чаще соглашаются на скидку. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные СберИндекса.

Девелоперы также предоставляют индивидуальные скидки при полной оплате или крупном первоначальном взносе.

«Спрос охладился, и все больше сделок закрывается на индивидуальных условиях, а не по базовому прайсу», — отметила директор департамента продаж GloraX Татьяна Халилова.

Кроме того, рекламную цену увеличивают расходы застройщиков на субсидирование ипотечных ставок.

После изменения условий семейной ипотеки среднемесячные выдачи жилищных кредитов могут сократиться на 20-25%, прогнозирует ПСБ. До конца 2026 года цены в объявлениях о новостройках, вероятно, не снизятся, а удешевление возможно в середине 2027 года при снижении ключевой ставки и накоплении нераспроданного жилья.