Продавцам Wildberries предложили льготные кредиты до 500 млн рублей

Пострадавшие из-за ситуации со складами продавцы Wildberries смогут получить кредит под ключевую ставку ЦБ плюс 3%. Деньги разрешено направить на закупку товаров, расчеты с поставщиками и уплату налогов.

WB Банк запустил программу льготного кредитования для продавцов Wildberries, пострадавших из-за ситуации со складами. Об этом сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Предприниматели могут получить от 5 до 500 млн рублей на пополнение оборотных средств. Финансирование предоставляется в форме единовременного кредита или возобновляемой кредитной линии с минимальным траншем 500 тыс. рублей.

Срок кредитования составляет 18 месяцев, процентная ставка — ключевая ставка Банка России плюс 3 процентных пункта.

Для получения кредита необходимо соответствовать нескольким условиям:

Продавать товары на Wildberries не менее шести месяцев .

Иметь действующий договор-оферту с RWB.

Состоять в Едином реестре субъектов МСП.

Быть индивидуальным предпринимателем или ООО, все учредители которого — граждане РФ.

Кредит предоставляется в рамках Программы стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства.

Клиенты WB Банка могут подать заявку на финансирование при наличии расчетного счета. Остальные продавцы могут открыть счет онлайн через WB Partners.

Ранее банк в рамках поддержки продавцов Wildberries отменил плату за обслуживание расчетного счета и комиссии за переводы в рублях.