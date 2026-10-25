ОАЭ сократили срок возврата НДС туристам до одного рабочего дня

Новая цифровая платформа на базе искусственного интеллекта ускорила обработку данных и выплаты по системе tax free. Ранее возврат занимал около девяти дней.

Туристы в ОАЭ теперь могут вернуть НДС за покупки в течение одного рабочего дня, сообщил генеральный директор Федерального налогового управления страны Абдулазиз Мохаммед Аль-Мулла. Срок сократился благодаря запуску цифровой платформы на базе искусственного интеллекта.

«Общее время, необходимое туристам для возврата НДС за покупки, сократилось до одного рабочего дня по сравнению с примерно девятью днями ранее», — сказал Аль-Мулла.

Платформу разработало Федеральное налоговое управление ОАЭ совместно с компанией Planet — официальным оператором системы возврата НДС для гостей страны.

В 2024 году в ОАЭ также запустили систему, которая позволяет туристам запрашивать возмещение налога через площадки электронной торговли непосредственно при оформлении заказа.