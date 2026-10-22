С 1 марта 2027 года изменятся правила трудоустройства несовершеннолетних

Работодателям запретят привлекать подростков к 69 категориям работ, которые могут навредить их здоровью или нравственному развитию. Ограничения будут зависеть от характера работы, а не названия должности.

С 1 марта 2027 года в России начнет действовать новый перечень работ, запрещенных для несовершеннолетних. Об этом РИА Новости рассказал член Общественной палаты РФ Евгений Машаров.

Сейчас действует перечень из 2 198 профессий, на которых запрещено трудоустраивать подростков. Новый документ, утвержденный Минтрудом, содержит 69 категорий работ, объединенных в пять разделов.

Запрет будет распространяться на работы во вредных и опасных условиях, в замкнутых пространствах, а также при воздействии химических, физических и биологических факторов. В перечень включены отдельные работы с оборудованием лучевой диагностики, включая МРТ, КТ и УЗИ.

Отдельные ограничения касаются деятельности, способной навредить нравственному развитию несовершеннолетних. В частности, подростков нельзя будет привлекать к работе в игорном бизнесе, ночных клубах, похоронных бюро и к оказанию паллиативной помощи в хосписах. В перечень также включены отдельные работы в сфере охотничьего хозяйства.

По словам Машарова, новый подход позволит исключить обход запретов за счет переименования должностей. Перечень будет действовать шесть лет.