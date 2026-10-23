Эксперт объяснил схему сбора НДС с иностранных онлайн-продавцов

Как технически и юридически будет устроен сбор НДС с иностранных продавцов согласно предложению Минфина, рассказал «Клерку» директор Центра проектной деятельности и коммуникационных технологий РГГУ, научный руководитель АНО «Национальный центр платформенной экономики» Михаил Болдырев.

Законопроект № 617-9 предусматривает добавление в НК двух новых статей — 174.4 и 174.5. Если товар покупают из-за рубежа через маркетплейс и его стоимость не превышает беспошлинный порог, НДС будет рассчитывать и перечислять сама площадка — российская или иностранная.

Если зарубежный продавец продает через собственный сайт, налог должен будет платить он сам. Для этого иностранным компаниям потребуется встать на налоговый учет в России и сдавать электронную отчетность. Для товаров дороже беспошлинного порога НДС будет уплачиваться при таможенном оформлении. Пока это только законопроект, и порядок еще может измениться.

«Массового ухода трансграничных продавцов в «серую» зону я не ожидаю. Основные продажи проходят через крупные маркетплейсы, где фиксируются заказы и платежи, а товары проходят таможенный контроль. При коммерческом импорте отдельных категорий дополнительную прослеживаемость обеспечивает система “Честный знак”. Отдельные попытки обхода налогов возможны, но существенного изменения структуры рынка из-за этого я не прогнозирую», — отметил Болдырев.

При этом введение НДС выровняет налоговые условия для российских и зарубежных продавцов, что может привести к сокращению доли трансграничных покупок в пользу российских поставщиков.

Для потребителей здесь есть преимущество: российскому продавцу значительно проще предъявить претензию, потребовать возврата денег и, при необходимости, обратиться в суд. В этом и заключается косвенный эффект для защиты прав покупателей, хотя сам по себе НДС новых потребительских гарантий не создает, добавил эксперт.