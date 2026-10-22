Комитет Госдумы поддержал онлайн-продажу вина через Почту России

Эксперимент планируют провести в Москве и Московской области. Заказы можно будет оформить на специализированном сайте Почты России.

Эксперимент по дистанционной продаже вина через Почту России одобрил комитет Госдумы по экономической политике. Он рекомендовал принять в первом чтении правительственный законопроект, внесенный в апреле 2023 года.

Через сайт Почты России предложили продавать вино, крепленое и игристое вино из винограда, выращенного в России. Участие производителей будет добровольным, а правительство сможет расширить территорию эксперимента.

«Реализация инициативы обеспечит создание правовой основы для масштабирования дистанционной торговли и укрепления конкурентных позиций российских производителей», — сообщил председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин.

Минсельхоз сформирует и опубликует перечень допущенных производителей. Почта России будет заключать с продавцами договоры на хранение и доставку продукции, а Росалкогольтабакконтроль — контролировать соблюдение требований и подключение оператора к ЕГАИС. Законопроект также распространяется на вино из винограда, выращенного в странах ЕАЭС, если место его произрастания подтверждено.