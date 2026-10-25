Для производителей алкоголя обновили правила раскрытия бенефициаров

Сведения о бенефициарных владельцах и контролирующих лицах нужно представить не позднее 1 января 2027 года. Новые правила вступят в силу 1 ноября 2026 года.

Новая редакция правил представления сведений о бенефициарах и контролирующих лицах утверждена приказом Росалкогольтабакконтроля от 30.09.2026 № 362н. Документ опубликован на портале нормативных правовых актов.

Требование распространяется на организации, которые производят этиловый спирт, кроме отдельных исключений, или алкогольную продукцию, относящуюся к спиртным напиткам. Производители винодельческой продукции под действие этих норм не подпадают.

Обязанность раскрывать такие сведения установлена законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ. После подачи первичных данных организации должны сообщать Росалкогольтабакконтролю только об изменении бенефициарных владельцев или контролирующих лиц.