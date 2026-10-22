Купить подписку
Общество
Читать 2 мин

⚡️ Итоги дня: бизнес-ланчи подорожали, спрос на полуфабрикаты растет, мошенники имитируют голоса учителей с помощью ИИ, а в Якутии запретили вейпы

Подготовили обзор главных событий дня — 22 октября 2026 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

13 просмотров2 открытия

  • За два года средняя стоимость комплексных обедов в российских миллионниках выросла на 27,5% и достигла 479 рублей, при этом сильнее всего цены поднялись в Екатеринбурге, а московский бизнес-ланч подорожал до 547 рублей.

  • За восемь месяцев экспорт российских виноградосодержащих напитков вырос в 157 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув порядка двух тысяч тонн на сумму около 4,7 млн долларов.

  • По словам председателя АКОРТ Станислава Богданова, несмотря на традиционный выбор продуктов из базовой корзины, среди российских покупателей заметно растет спрос на полуфабрикаты и меняется структура потребления внутри категорий.

  • В августе 2026 года число покупок в магазинах формата дрогери сократилось на 4,8% по сравнению с прошлым годом из-за активного перехода покупателей на маркетплейсы и развития онлайн-продаж самими сетями.

  • По данным «Авито Недвижимости», в сентябре 2026 года спрос на долгосрочную аренду жилья в России сильнее всего вырос в Рязани (+27%) и Уфе (+20%), а наибольшей популярностью из-за старта учебного и делового сезона пользовались студии и однокомнатные квартиры.

  • Согласно исследованию группы компаний «Сантэнс», с 2020 по 2026 год номинальные зарплаты в складской логистике выросли более чем в два раза — с 52,9 тыс. до 117 тыс. рублей — из-за дефицита кадров, цифровизации и усложнения регуляторных норм.

  • В Общественной палате выступили с инициативой запускать в школах уроки здорового питания для учащихся младших и старших классов.

  • В Минтрансе предложили адаптировать правила провоза ручной клади под габариты разных типов самолетов — от небольших 9-местных региональных судов до 300-местных лайнеров.

  • Сервис «ЕАПТЕКА» запускает новый раздел «ЕАПТЕКА Премиум» с курьерской доставкой более тысячи люксовых товаров для красоты и здоровья, который уже доступен жителям Москвы и Подмосковья на собственной платформе и через Wildberries.

  • Парламент Якутии принял закон о полном запрете продажи вейпов в регионе, который вступит в силу с 1 марта 2027 года.

  • Мошенники начали использовать искусственный интеллект для имитации голосов учителей и классных руководителей в мессенджерах, чтобы под предлогом внезапных проблем выманивать у родителей деньги или СМС-коды, предупредили в МВД.

  • Телефонные мошенники начали выманивать деньги у россиян под предлогом перевода банкоматов на единый стандарт и угрозы блокировки карт при отсутствии верификации.

  • По словам ректора ВГИК Владимира Малышева, использование искусственного интеллекта позволило сократить разработку анимации с полгода всего до одной недели, однако ключевая творческая роль все равно должна оставаться за человеком.

  • Ученые Белгородского государственного технологического университета имени В. Г. Шухова разработали роботизированную платформу для перевозки деталей и инструментов между цехами на предприятиях.

  • Российские компании начали разработку отечественной системы слежения за дикими животными, которая призвана полностью заменить иностранные датчики Argos и обеспечить непрерывность научных исследований в стране.

  • В сентябре Японию посетили рекордные 23,7 тысячи российских туристов, что на 11,9% превысило показатель прошлого года во многом благодаря высокой популярности направления и круизным турам.

  • В результате кибератаки на сервисный центр компании Arcadia Inc. в открытом доступе могли оказаться личные данные около 125 тысяч сотрудников полиции Японии, что составляет почти половину всего полицейского состава страны.

Автор
Начать дискуссию
ГлавнаяПодписка