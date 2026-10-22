⚡️ Итоги дня: бизнес-ланчи подорожали, спрос на полуфабрикаты растет, мошенники имитируют голоса учителей с помощью ИИ, а в Якутии запретили вейпы

За два года средняя стоимость комплексных обедов в российских миллионниках выросла на 27,5% и достигла 479 рублей, при этом сильнее всего цены поднялись в Екатеринбурге, а московский бизнес-ланч подорожал до 547 рублей.

За восемь месяцев экспорт российских виноградосодержащих напитков вырос в 157 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув порядка двух тысяч тонн на сумму около 4,7 млн долларов.

По словам председателя АКОРТ Станислава Богданова, несмотря на традиционный выбор продуктов из базовой корзины, среди российских покупателей заметно растет спрос на полуфабрикаты и меняется структура потребления внутри категорий.

В августе 2026 года число покупок в магазинах формата дрогери сократилось на 4,8% по сравнению с прошлым годом из-за активного перехода покупателей на маркетплейсы и развития онлайн-продаж самими сетями.

По данным «Авито Недвижимости», в сентябре 2026 года спрос на долгосрочную аренду жилья в России сильнее всего вырос в Рязани (+27%) и Уфе (+20%), а наибольшей популярностью из-за старта учебного и делового сезона пользовались студии и однокомнатные квартиры.

Согласно исследованию группы компаний «Сантэнс», с 2020 по 2026 год номинальные зарплаты в складской логистике выросли более чем в два раза — с 52,9 тыс. до 117 тыс. рублей — из-за дефицита кадров, цифровизации и усложнения регуляторных норм.

В Общественной палате выступили с инициативой запускать в школах уроки здорового питания для учащихся младших и старших классов.

В Минтрансе предложили адаптировать правила провоза ручной клади под габариты разных типов самолетов — от небольших 9-местных региональных судов до 300-местных лайнеров.

Сервис «ЕАПТЕКА» запускает новый раздел «ЕАПТЕКА Премиум» с курьерской доставкой более тысячи люксовых товаров для красоты и здоровья, который уже доступен жителям Москвы и Подмосковья на собственной платформе и через Wildberries.

Парламент Якутии принял закон о полном запрете продажи вейпов в регионе, который вступит в силу с 1 марта 2027 года.

Мошенники начали использовать искусственный интеллект для имитации голосов учителей и классных руководителей в мессенджерах, чтобы под предлогом внезапных проблем выманивать у родителей деньги или СМС-коды, предупредили в МВД.

Телефонные мошенники начали выманивать деньги у россиян под предлогом перевода банкоматов на единый стандарт и угрозы блокировки карт при отсутствии верификации.

По словам ректора ВГИК Владимира Малышева, использование искусственного интеллекта позволило сократить разработку анимации с полгода всего до одной недели, однако ключевая творческая роль все равно должна оставаться за человеком.

Ученые Белгородского государственного технологического университета имени В. Г. Шухова разработали роботизированную платформу для перевозки деталей и инструментов между цехами на предприятиях.

Российские компании начали разработку отечественной системы слежения за дикими животными, которая призвана полностью заменить иностранные датчики Argos и обеспечить непрерывность научных исследований в стране.

В сентябре Японию посетили рекордные 23,7 тысячи российских туристов, что на 11,9% превысило показатель прошлого года во многом благодаря высокой популярности направления и круизным турам.