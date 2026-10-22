«Яндекс Пэй» восстановил открытие вкладов и выпуск карт

После сбоя пользователям снова доступны основные операции в «Сейвах», оформление карт и расчеты по QR-коду. Полная функциональность сервиса пока восстанавливается.

Основные функции «Яндекс Пэй» снова работают, сообщил руководитель финтех-направления «Яндекса» Дмитрий Пирогов. В «Сейвах» доступны открытие накопительных счетов, вкладов и фондов, переводы между счетами и на карту «Пэй», а также отслеживание баланса.

Оплаты и переводы возобновили с начала прошлой недели. Теперь пользователи также могут оформить карту «Пэй», заказать и активировать пластиковую карту или платежный стикер.

«По карте начисляется кешбэк. Также можно возвращать рубли за баллы "Плюса" по совершенным покупкам», — добавил Пирогов.

Расчеты по QR-коду вновь доступны на кассах и в приложениях магазинов-партнеров. «Яндекс» продолжает восстанавливать полную функциональность сервиса.