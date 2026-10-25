Компании рискуют потерять расходы из-за отсутствия чека самозанятого

При работе с самозанятыми бизнесу нужно проверять налоговый статус исполнителя и получать чек после оплаты. Иначе у компании могут возникнуть проблемы с подтверждением расходов и налоговыми обязательствами.

Компании, которые привлекают самозанятых для выполнения разовых задач, должны проверять их статус не только при заключении договора, но и в ходе сотрудничества. Об этом рассказала главный юрист платформы подработки «Наймикс» Яна Маз.

Проверить статус плательщика налога на профессиональный доход можно бесплатно на сайте ФНС по ИНН исполнителя и нужной дате. Эксперт рекомендует сохранять результат проверки и повторять ее перед оплатой.

Если исполнитель действительно применяет НПД и соблюдены остальные условия этого режима, компания не должна удерживать с его вознаграждения НДФЛ и начислять страховые взносы.

После получения оплаты самозанятый обязан сформировать чек в приложении «Мой налог» и передать его заказчику.

«Без него заказчику сложнее подтвердить расходы, а исполнитель остается с невыполненной обязанностью перед налоговой», — пояснила Маз.

Для подтверждения расходов компании следует хранить договор, задание, документы о приемке результата, чек самозанятого и подтверждение оплаты.

Если сотрудничество с исполнителем продолжается, его статус необходимо проверять регулярно, поскольку право на применение НПД может измениться.