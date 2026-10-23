Рубль в ударе: доллар упал ниже 81,2 рубля и обновил двухмесячный минимум

Падение курсов ключевых иностранных валют усилилось: всего за сутки доллар потерял почти 80 копеек и опустился до 81,12 рубля. Банк России обновил официальные показатели на 23 октября, зафиксировав также заметное снижение евро и юаня.

Центральный банк России установил официальные курсы иностранных валют на 23 октября 2026 года. Российская валюта продолжна уверенный рост: доллар, евро и юань заметно подешевели по сравнению с предыдущим днем, обновив многонедельные минимумы.

Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 23 октября 2026 года:

Валюта Стоимость Доллар США 81,1255 рубля Евро 91,1364 рубля Юань 12,1460 рубля

Динамика курса доллара США по данным на 22 октября 2026 года. Источник: ЦБ.

Для сравнения 22 октября 2026 года доллар стоил 81,9 рубля, евро — 91,9, а юань — 12,3.

Как отметил эксперт «БКС Экспресс» Михаил Зельцер, укрепление национальной валюты в среду существенно усилилось, вопреки ожиданиям рынка о возможном затишье или попытках отскока. По его словам, рублевые пары провалились еще ниже и обновили двухмесячные минимумы: официальный курс доллара сорвался отметки ниже 82 рублей, внебиржевой евро опустился дешевле 92 рублей, а биржевой юань приблизился к уровню 12,2 рубля.