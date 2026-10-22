В ФНС анонсировали «единый переходный налоговый режим» для самозанятых и пользователей АУСН

Как сообщил на Всероссийском налоговом форуме ТПП замглавы ФНС Дмитрий Сатин, к концу этого или началу следующего года власти совместно с деловыми объединениями разработают концептуальную основу переходного налогового режима.

Цель этого решения — обеспечить плавный рост налоговой нагрузки на самозанятых и пользователей АвтоУСН, «чтобы она не была рывковой».



По его словам, именно резкий рост налоговой нагрузки мешает малому бизнесу развиваться и провоцирует «уход в тень».



При этом, говоря о самозанятых, он отметил, что развитие этого экспериментального режима в целом идет «очень хорошо», но «идеальной конструкции не бывает» и «все имеет свои побочные эффекты». Также Сатин допустил, что в будущем самозанятых интегрируют в УСН