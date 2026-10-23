Госпошлины за выделение телефонных номеров операторам связи вырастут в два раза

Минцифры подготовило поправки в НК об индексации сборов за выделение ресурса нумерации и регистрацию деклараций соответствия средств связи.

Госпошлина за один национальный телефонный номер увеличится с 50 до 100 рублей, следует из опубликованного законопроекта Минцифры. Действующие размеры пошлин были установлены в 2015 году и за десять лет ни разу не пересматривались, что привело к выпадающим доходам федерального бюджета на фоне инфляции.

Размер сбора за один номер из кодов доступа к услугам электросвязи предложено поднять с 35 тыс. до 70 тыс. рублей, а за код идентификации сетей подвижной связи — с 3,25 млн до 6,5 млн рублей.

Регистрация декларации о соответствии средств связи и услуг связи обойдется операторам в 9 тыс. рублей при подаче заявления в электронном виде через Госуслуги и в 20 тыс. рублей при подаче на бумаге. Сейчас эта пошлина составляет 3,5 тыс. рублей.

По оценке авторов инициативы, увеличение расходов телеком-компаний незначительно отразится на конечных абонентах. Рост затрат на оплату госпошлин добавит к стоимости стандартного пользовательского пакета услуг связи не более 1%, или около 70 рублей.

Новые тарифы планируют ввести с 1 января 2027 года.