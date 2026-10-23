Цифровым удостоверением пенсионера начали пользоваться почти пять млн россиян

Документ с QR-кодом формируется автоматически через «Госуслуги» и позволяет подтверждать право на скидки и льготы без предъявления бумаг.

Цифровое удостоверение пенсионера формируется автоматически без подачи заявления, сообщили в СФР. Электронный документ появился в конце 2025 года, и к началу 2026 года им начали активно пользоваться пенсионеры, многодетные семьи и люди с инвалидностью. QR-код на экране смартфона позволяет подтверждать статус для получения скидок в аптеках, льготного проезда и бесплатного посещения музеев.

Найти документ можно на «Госуслугах» в разделе «Документы» — «Работа и пенсия». Если пенсия назначена недавно, свидетельство появляется в течение десяти дней. В файле содержатся ФИО, СНИЛС, фото, вид и срок назначения пенсии. При сканировании кода проверяющий видит только подтверждение льготного статуса, а размер выплат и другие конфиденциальные данные остаются скрытыми.

Предъявлять электронное свидетельство можно через «Госуслуги» или мессенджер MAX. Во втором случае код обновляется каждые 30 секунд для защиты от копирования.

«Главное преимущество QR-кода — возможность предъявить удостоверение в любой момент с мобильного телефона, не опасаясь потерять карточку», — подчеркнул председатель Социального фонда Сергей Чирков.

Переход на новый формат остается добровольным. Поступать выплаты и действовать льготы будут в прежнем порядке, а ранее выданные бумажные и пластиковые документы сохраняют свою юридическую силу.