ФНС будет автоматически открывать закрытые сведения о компаниях в ЕГРЮЛ

Госдума приняла во втором чтении законопроект, который автоматизирует возобновление доступа к сокрытым данным юридических лиц после исчезновения оснований для ограничений. Документ также расширяет круг лиц, имеющих право запрашивать закрытую информацию.

ФНС начнет автоматически открывать доступ к сведениям в ЕГРЮЛ без заявления организации при прекращении обстоятельств, послуживших основанием для их сокрытия, следует из законопроекта. Поправки к закону о государственной регистрации юрлиц и ИП Госдума приняла во втором чтении. Полномочия по возобновлению доступа налоговая служба будет реализовывать не ранее чем через три месяца со дня направления компании соответствующего уведомления.

Чрезмерное закрытие информации мешает должной осмотрительности контрагентов, а также создает риски для кредиторов и инвесторов, указало правительство в пояснительной записке. Сейчас данные об учредителях, участниках, правопреемстве, гендиректоре, лицензиях и филиалах могут оставаться недоступными даже после утраты оснований для ограничений — до тех пор, пока организация сама не направит заявление.

Процедура получения закрытых сведений также упрощается. Помимо руководителя, право запрашивать ограничение или возобновление доступа к информации получат учредители, а получать закрытые данные сможет представитель компании по нотариально удостоверенной доверенности. В случае окончательного принятия закон вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования.