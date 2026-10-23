Налог на налог: как кассация заставила инспекцию вычесть НДС из базы по НДФЛ в деле сети кофеен. Выпуск № 138 подкаста «Налоговое утро»

Суды признали дробление бизнеса доказанным, однако кассация заставила инспекцию пересчитать налоги, исправив две фундаментальные арифметические ошибки. Суд указал: при доначислении НДС за прошлые периоды налог нужно выделять из уже полученной выручки (20/120), а не начислять сверху (20%).

Кроме того, выделенный НДС нельзя учитывать в доходах для расчета НДФЛ, так как эти деньги не приносят предпринимателю экономической выгоды. Разбираем логику суда и алгоритм защиты для любого бизнеса, попавшего под налоговую реконструкцию.

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