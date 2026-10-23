Налог на налог: как кассация заставила инспекцию вычесть НДС из базы по НДФЛ в деле сети кофеен. Выпуск № 138 подкаста «Налоговое утро»
Арбитражный суд Московского округа поставил точку в громком споре владелицы сети кофеен «Кофефест» Екатерины Федоровой с налоговой.
Суды признали дробление бизнеса доказанным, однако кассация заставила инспекцию пересчитать налоги, исправив две фундаментальные арифметические ошибки. Суд указал: при доначислении НДС за прошлые периоды налог нужно выделять из уже полученной выручки (20/120), а не начислять сверху (20%).
Кроме того, выделенный НДС нельзя учитывать в доходах для расчета НДФЛ, так как эти деньги не приносят предпринимателю экономической выгоды. Разбираем логику суда и алгоритм защиты для любого бизнеса, попавшего под налоговую реконструкцию.
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действительно, это ведь очень трудно для понимания. ведь НДФЛ, начисленный на сумму НДС - это так логично, не сразу и догадаешься, что это неправильно. задачка с миллионом звездочек.
Тоже касается и УСН с НДС ... Наши законодатели ввели 5/7% НДС тем кто на УСН и похоже не подумали что этот самый начисленный НДС уменьшает базу по УСН . Короче вся экономика загибается из за того что в цене товаров (работ, услуг) процентов 40 разных налогов сидит