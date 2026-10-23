Подписать согласие на медицинское вмешательство можно будет через мессенджер MAX
Минздрав начал тестировать подписание информированного добровольного согласия на медицинское обслуживание через национальный мессенджер.
Тестирование формата подписи добровольного согласия на медобслуживание через мессенджер MAX уже началось, следует из проекта Минздрава. Ведомство инициировало законопроект, который законодательно закрепит за пациентами право подписывать документы дистанционно.
В рамках пилота специалисты уже запустили функциональные чат-боты и зафиксировали первые успешные случаи оформления тестовых согласий. В настоящее время регионы и медорганизации продолжают дорабатывать свои медицинские информационные системы для полной интеграции с сервисом.
«Мы сейчас отрабатываем техническую составляющую по реализации данного проекта в будущем. Достаточно успешно, то есть у нас есть факты подписания уже непосредственно тестовых документов», — сообщил замминистра здравоохранения Вадим Ваньков.
Главной задачей эксперимента остается полная отработка практических сценариев применения технологии и создание максимально удобного пользовательского интерфейса для граждан.