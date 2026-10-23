Абонентам закрывающихся провайдеров сохранят доступ к интернету

Абонентов провайдеров при прекращении их работы или аннулировании лицензии переведут под временное управление крупного оператора связи, следует из справочных материалов к поправкам в закон «О связи». Назначать управляющую компанию будет специальная межведомственная комиссия. Ей перейдут сети, радиочастоты, нумерация, а также права и обязанности по договорам с клиентами закрывшегося оператора.

Временный механизм призван защитить пользователей и обеспечить непрерывность оказания услуг связи, сообщили в Минцифры.

Механизм предполагает определение оператора, который будет обеспечивать непрерывность услуг связи. Такую компанию может определить сам оператор, прекращающий работу, либо за него это сделает уполномоченный государственный орган. Для бесперебойного оказания услуг может потребоваться временная передача элементов сети связи в управление, пояснили в ведомстве.

Прекращающая работу компания будет обязана обеспечить сохранность сети и не допустить ее отключения. При этом управляющему оператору должны в первую очередь предложить выкупить инфраструктуру закрывшегося провайдера.

Подготовка поправок связана с масштабной реформой лицензирования отрасли, обсуждение которой идет с весны 2026 года.

В рамках новых требований лицензии будут выдавать только юридическим лицам с уставным капиталом от 30 млн рублей и ежегодным взносом в резерв универсального обслуживания не менее 1 млн рублей, а лицензии ИП прекратят действие с 1 марта 2028 года.