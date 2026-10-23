Малые банки просят освободить их от обязанности запускать социальные вклады

Ассоциация российских банков предложила не обязывать региональные кредитные организации с базовой лицензией открывать социальные счета и вклады с 2027 года. Затраты на IT-интеграцию могут оказаться слишком высокими при низком спросе, но исключение малых игроков снизит доступность льготных продуктов в отдаленных районах.

Небольшие кредитные организации с базовой лицензией предлагают освободить от обязанности запускать социальные счета и вклады, следует из письма Ассоциации российских банков (АРБ) председателю Госдумы Вячеславу Володину.

Согласно действующему законодательству, все банки должны присоединиться к программе с начала 2027 года. С 1 июля 2025 года эти продукты уже обязаны предоставлять системно значимые кредитные организации.

Каждому участнику рынка придется потратить до 10 млн рублей на настройку автоматизированных систем и интеграцию с «Госуслугами», отметили в АРБ.

Финансовый аналитик Freedom Global Наталья Мильчакова оценила реальную стоимость подключения в 1–4 млн рублей в зависимости от состояния IT-систем. Но для небольшого игрока даже такие вложения могут не окупиться, если социальными счетами и вкладами воспользуется мало клиентов. Эксперты предупреждают, что в случае освобождения малых банков жители отдаленных регионов могут остаться без доступа к льготным услугам.

«В селе, где единственный банкомат и офис принадлежат региональному банку, отказ таких организаций от продукта фактически лишает жителя возможности удобно им воспользоваться», — указал директор аналитического департамента «Ингосстрах Банка» Василий Кутьин.

В качестве решения эксперты предлагают разработать единый технический модуль подключения, организовать обслуживание через МФЦ или частично компенсировать малым банкам расходы на настройку систем.

Социальные вклады позволяют получателям господдержки разместить до 50 тыс. рублей на срок до года по максимальной ставке банка для депозитов физлиц, а ставка по социальным счетам не может быть ниже половины ключевой ставки ЦБ.