ЦБ проверит облачные сервисы для банков по 100 параметрам безопасности
Банк России начнет тестировать облачные платформы, которые используют банки и финтех-компании. Новые требования помогут выбирать надежных провайдеров, но не освободят финансовые организации от ответственности за безопасность данных.
В IV квартале 2026 года Центробанк планирует начать проверку облачных платформ для финансового сектора более чем по 100 параметрам безопасности. В частности, оценят защиту критической информационной инфраструктуры, разграничение доступа, изоляцию данных и устойчивость к кибератакам.
Глава департамента информационной безопасности Paygine Никита Рудковский считает, что единые требования к облачным сервисам необходимы, поскольку банки уже используют такие решения не только для вспомогательных задач, но и для основных бизнес-процессов.
По его словам, подтвержденное соответствие провайдера стандартам безопасности упростит выбор инфраструктуры. Однако банки и финтех-компании по-прежнему должны самостоятельно контролировать защиту информации, в том числе с учетом ГОСТ Р 57580.1 и PCI DSS.
«Аттестация облачной платформы сама по себе не означает автоматического переноса ответственности за безопасность данных и непрерывность платежных операций на провайдера», — подчеркнул Рудковский.
Ответственность за технические сбои и кибератаки продолжат определять договоры с провайдерами и соглашения об уровне обслуживания (SLA).
Эксперт не ожидает резких изменений в работе банков после начала проверок. По его оценке, новые стандарты будут внедрять постепенно, а в перспективе они могут усилить конкуренцию между облачными провайдерами без существенного роста стоимости услуг.