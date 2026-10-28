ЦБ проверит облачные сервисы для банков по 100 параметрам безопасности

Банк России начнет тестировать облачные платформы, которые используют банки и финтех-компании. Новые требования помогут выбирать надежных провайдеров, но не освободят финансовые организации от ответственности за безопасность данных.

В IV квартале 2026 года Центробанк планирует начать проверку облачных платформ для финансового сектора более чем по 100 параметрам безопасности. В частности, оценят защиту критической информационной инфраструктуры, разграничение доступа, изоляцию данных и устойчивость к кибератакам.

Глава департамента информационной безопасности Paygine Никита Рудковский считает, что единые требования к облачным сервисам необходимы, поскольку банки уже используют такие решения не только для вспомогательных задач, но и для основных бизнес-процессов.

По его словам, подтвержденное соответствие провайдера стандартам безопасности упростит выбор инфраструктуры. Однако банки и финтех-компании по-прежнему должны самостоятельно контролировать защиту информации, в том числе с учетом ГОСТ Р 57580.1 и PCI DSS.

«Аттестация облачной платформы сама по себе не означает автоматического переноса ответственности за безопасность данных и непрерывность платежных операций на провайдера», — подчеркнул Рудковский.

Ответственность за технические сбои и кибератаки продолжат определять договоры с провайдерами и соглашения об уровне обслуживания (SLA).

Эксперт не ожидает резких изменений в работе банков после начала проверок. По его оценке, новые стандарты будут внедрять постепенно, а в перспективе они могут усилить конкуренцию между облачными провайдерами без существенного роста стоимости услуг.