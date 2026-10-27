В Госдуму внесли законопроект о частичной кредитной амнистии для малоимущих должников

Заемщикам с высокой долговой нагрузкой и низкими доходами предлагают частично списать долги и реструктурировать потребительские кредиты на 20 лет.

Россиянам с показателем долговой нагрузки более 80% предлагается дать право на частичное освобождение от обязательств по потребительским кредитам, за исключением ипотеки.

Для применения механизмов реструктуризации заемщик должен иметь статус малоимущего, а его доход не должен превышать трехкратную величину прожиточного минимума.

Такой законопроект депутаты от фракции «Справедливая Россия» внесли в Госдуму.

Правительство не поддержало представленную инициативу. В официальном отзыве указано, что принятие законопроекта способно негативно повлиять на финансовую дисциплину заемщиков и спровоцировать массовые отказы банков в выдаче кредитов гражданам с низким уровнем доходов. Кроме того, реализация законопроекта потребует выделения избыточных средств из федерального бюджета.