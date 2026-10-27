Средние зарплатные предложения в России выросли на 20% за год

Предлагаемые работодателями зарплаты для специалистов в среднем по стране достигли 85 тысяч рублей в месяц, а лидером по их росту стала Калмыкия.

Средние зарплатные предложения для российских специалистов за год выросли на 20% и составили 84 590 рублей в месяц, выяснили аналитики «Авито Работы». В ходе исследования рынка труда за январь — сентябрь 2026 года эксперты проанализировали предлагаемую на платформе оплату труда в различных отраслях и составили рейтинг регионов с наибольшим ростом доходов.

Возглавила рейтинг Калмыкия, где работодатели увеличили зарплатные предложения на 47% — до 88 947 рублей в месяц. На втором месте оказалась Мурманская область с ростом на 46% и средним показателем 105 882 рубля. Третью и четвертую строчки поделили Костромская и Сахалинская области, в которых предлагаемые зарплаты поднялись на 44% и составили 85 730 рублей и 130 825 рублей соответственно.

Высокую динамику показала Вологодская область, где прирост составил 40%, а средний доход достиг 88 808 рублей в месяц.

Под средним зарплатным предложением аналитики понимают среднее значение между минимальной и максимальной границами зарплатной вилки в вакансиях. Реальный доход сотрудников может отличаться от номинального, так как не учитывает премии, бонусы и прочие дополнительные выплаты.