🔥 Какие курсы выбрать бухгалтеру в 2026 году — обзор цен и программ

Курсы для бухгалтеров стоят от 7 350 рублей, а отдельные программы подготовки главбухов — до 149 тыс. рублей. «Клерк» сравнил образовательные программы, их стоимость, продолжительность и документы, которые получают выпускники.

Выбор бухгалтерских курсов зависит от профессиональных целей: освоить учет с нуля, научиться работать в 1С, повысить квалификацию или подготовиться к должности главного бухгалтера.

В новом обзоре «Клерк» сравнил программы пяти образовательных организаций: Центра обучения «Клерка», Высшей школы Главбух, Московской Бизнес Академии, учебного центра СТЕК и Школы Главбуха на Упрощенке.

В материале разобрали, сколько стоит обучение, какие курсы подходят начинающим и опытным специалистам, чем повышение квалификации отличается от профессиональной переподготовки и на что обратить внимание перед оплатой.

Также в обзоре есть сравнительная таблица с ценами, сроками обучения, форматами занятий и документами, которые выдают после окончания курсов.

Читайте полный обзор — «Курсы для бухгалтеров в 2026 году: где пройти обучение и повысить квалификацию».