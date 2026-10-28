Рост МРОТ за три года более чем вдвое опередил инфляцию

Минимальный размер оплаты труда в России увеличился на 50,37% за три последних индексации, опередив накопленный рост цен. К 2027 году показатель достигнет 28 935 рублей.

Рост минимального размера оплаты труда за три последних повышения превысил накопленную инфляцию более чем в два раза, подсчитал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин. При увеличении МРОТ до 28 935 рублей в 2027 году его трехлетний рост составит 50,37% против накопленной инфляции в 23,51% с учетом прогноза на текущий год.

«За ростом МРОТ увеличиваются минимальные размеры пособий по временной нетрудоспособности и по беременности и родам. Повышение МРОТ также может способствовать ускорению роста зарплат», — отметил Игорь Балынин.

Прожиточный минимум при индексации на 6,8% вырастет за три года почти на 31%, что на 7 процентных пунктов выше инфляции. В 2027 году показатель на душу населения может составить 20 227 рублей, для трудоспособных граждан — 22 047 рублей, для пенсионеров — 17 395 рублей, для детей — 19 620 рублей.

Величина прожиточного минимума используется для оценки уровня жизни и определяет размеры социальных выплат, включая единое пособие, выплаты из маткапитала и доплаты к пенсиям.