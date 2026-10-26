💼 Новые правила командировок — что нужно знать бухгалтеру и кадровику

29 октября 2026 года бухгалтеры и кадровики смогут бесплатно узнать, как правильно оформлять командировки по новым правилам, учитывать расходы и организовать электронный документооборот. Участникам также расскажут, какие документы стоит проверить уже сейчас.

29 октября в 15:00 мск компании GATE и Nopaper проведут бесплатный онлайн-вебинар «Командировки 2026: новые правила и риски».

Эксперты разберут изменения в правилах оформления командировок, связанные с постановлением Правительства РФ № 501. Особое внимание уделят положениям о командировках, компенсации расходов и оформлению кадровых документов.

В программе вебинара: Какие правила и лимиты командировочных расходов нужно закрепить в локальных актах.

Как правильно оформлять кадровые документы удаленно и почему обычные сканы не заменяют юридически значимый электронный документооборот.

Как автоматизировать согласование поездок, бронирование билетов и гостиниц, учет расходов и передачу закрывающих документов в 1С.

Что делать при изменении маршрута, возврате билетов и возникновении дополнительных расходов.

Как внедрение цифрового рубля может повлиять на расчеты между компаниями.

Спикерами выступят директор по продукту GATE Дмитрий Аршакян, коммерческий директор Nopaper Елена Бондарева и директор по правовым вопросам GATE Анастасия Каримова.

Участие бесплатное. Вебинар продлится 90 минут. Зарегистрированные участники получат запись и презентации, а участники прямого эфира — дополнительные практические материалы, включая чек-лист по проверке положения о командировках и памятку по кадровому документообороту.

Зарегистрироваться на вебинар 29 октября можно по ссылке.

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