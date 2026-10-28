Роспотребнадзор просят проверить спортивное питание и протеиновые батончики на соответствие составу

Депутаты Госдумы предложили Роспотребнадзору ввести выборочный лабораторный мониторинг спортивного питания и белковых батончиков, продаваемых в магазинах и на маркетплейсах. Проверка должна выявить возможные расхождения между фактическим составом продукции и данными на упаковке.

Роспотребнадзор может дополнить методические рекомендации МР 2.3.7.0415-26 единым порядком выборочного лабораторного мониторинга продуктов с заявлениями о высоком содержании белка, отсутствии сахара и сниженной калорийности.

Предлоажение направили депутаты фракции «Новые люди» главе ведомства Анне Поповой.

Парламентарии предлагают сопоставлять фактический состав товаров со сведениями на упаковках и в карточках на маркетплейсах, а также проработать с ФАС и Роскачеством порядок передачи материалов о нарушениях.

Покупатели протеиновых порошков и батончиков ориентируются на сведения о пищевой ценности, но при расхождении данных с реальным составом не могут самостоятельно проверить эти показатели. Действующие методические рекомендации ведомства от 27 февраля 2026 года не выделяют спортивное питание в отдельные группы исследований, а сам алгоритм выборки ориентирован в основном на оффлайн-торговлю и не содержит правил проверки карточек на маркетплейсах.

«Прошу вас рассмотреть возможность дополнения МР 2.3.7.0415-26 единым порядком выборочного лабораторного мониторинга спортивного питания и продуктов с заявлениями о высоком содержании белка, отсутствии сахара и сниженной калорийности с сопоставлением фактического состава со сведениями на упаковке и в карточках товаров на маркетплейсах», — указано в тексте обращения.

Внедрение нового порядка позволит распространить лабораторный контроль на дистанционную торговлю и выявлять недостоверные сведения о пищевой ценности без введения дополнительных разрешительных процедур для бизнеса.