МВД предупредило о мошенничестве при предложениях срочно оформить биометрический загранпаспорт

Оформить заграничный паспорт нового образца за несколько дней технически и юридически невозможно. Любые подобные рекламные предложения исходят от мошенников, поскольку ускоренная процедура законом предусмотрена только для пятилетних документов и строго в исключительных ситуациях.

Биометрический загранпаспорт нельзя изготовить в ускоренном порядке за несколько дней, предупредили в МВД РФ. В ведомстве обратили внимание на появление в интернете рекламных объявлений с предложениями оперативно сделать загранпаспорт за деньги.

«В сети интернет распространяется информация рекламного характера о возможности оформить загранпаспорт за несколько дней. Будьте внимательны — это мошенничество», — подчеркнули представители министерства.

Срочная выдача документа возможна исключительно для паспортов старого образца со сроком действия пять лет. Оформить такой паспорт за несколько дней закон разрешает только по двум основаниям: при необходимости экстренного лечения за границей либо в случае тяжелой болезни или смерти близкого родственника.