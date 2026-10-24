Добывающие компании заплатят налог на сверхдоходы по ставке до 30%

Госдума готовит к первому чтению законопроект о введении налога на сверхприбыль для пользователей недр. Дополнительный платеж затронет добытчиков металлов и химического сырья при росте мировых цен более чем на 10% по сравнению с базовым уровнем 2025 года.

Новый налог на доходы от благоприятной рыночной конъюнктуры планируют ввести для добывающих компаний, следует из законопроекта правительства, который комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять в первом чтении. Документ входит в бюджетный пакет на 2027-2029 годы и направлен на изъятие части дополнительных доходов в федеральный бюджет.

Облагать налогом будут прирост стоимости добытого сырья из-за превышения средней мировой цены за 2026-2028 годы над показателем 2025 года. Обязанность по уплате возникнет только при удорожании сырья минимум на 10%. Для расчетов за 2027 и 2028 годы базовую цену 2025 года проиндексируют на коэффициенты 1,1 и 1,21 соответственно. Если добыча на участке недр в течение 2025 года не велась, объекта налогообложения не будет.

Под действие нового платежа попадают руды черных и цветных металлов, многокомпонентное и горно-химическое сырье, а также полупродукты с драгметаллами. Ставка налога составит 30%, а для налоговой базы по золоту предусмотрена ставка 20%.

Сумму налога ограничат предельным значением: платеж не сможет превысить разницу между 15% расчетной выручки от добычи и исчисленным за год НДПИ. Расчетную выручку определят по объемам добычи и средним мировым ценам. Если эта разница окажется отрицательной, налог обнулят.

Для 2027 и 2028 годов законопроект также предусматривает особый порядок расчетов с бюджетом.