Путин поручил обеспечить потребности экономики в профессионалах

Кабмин должен обеспечить экономику кадрами по наиболее нужным специальностям, привлекая к работе в том числе ветеранов спецоперации.

Условия для закрытия кадровой потребности экономики сформирует правительство с учетом обновления атласа новых профессий, следует из опубликованного перечня поручений президента РФ Владимира Путина.

Соответствующую задачу глава государства поставил по итогам посещения выставки «Знай наших» и форума «Сильные идеи для нового времени».

Отдельным направлением работы станет трудоустройство участников боевых действий. Кабмину поручено предусмотреть «привлечение специалистов из числа ветеранов боевых действий, принимавших участие в специальной военной операции».

Мероприятия по подготовке и найму специалистов власти синхронизируют с обновленной версией атласа профессий, актуализацию которого президент закрепил отдельным пунктом перечня поручений.