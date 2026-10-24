Для льготников предложили запустить программу лизинга отечественных авто с господдержкой

В Госдуме предложили запустить программу долгосрочной аренды российских автомобилей с правом выкупа по сниженной цене для льготных категорий жителей. В перечень получателей господдержки предлагают включить многодетные семьи, ветеранов и людей с инвалидностью.

Многодетные семьи, ветераны и люди с инвалидностью должны получить возможность оформлять лизинг отечественных машин по льготной стоимости, заявил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

«Тем, кто не может позволить себе купить автомобиль, нужно дать возможность взять его в лизинг. Для этого мы предлагаем развивать программу долгосрочной аренды автомобилей российского производства с господдержкой и с возможностью выкупа по льготной цене», — отметил депутат.

Помимо льготной аренды, парламентарий предложил разрешить направлять средства материнского капитала на приобретение отечественных машин, привязать ставку льготного автокредита к количеству детей в семье и ввести программу trade-in с выдачей сертификатов на новые авто.

Минпромторг планирует рассмотреть варианты увеличения финансирования действующих программ льготного автокредитования и лизинга ко второму чтению проекта бюджета на 2027-2029 годы.