Комиссии для российских селлеров не снизят, а иностранцам — поднимут: как маркетплейсы будут уравнивать тарифы

Маркетплейсам могут запретить завышать комиссии для российских производителей, заявил глава Минпромторга Антон Алиханов.

Как это может быть реализовано, рассказал «Клерку» директор Центра проектной деятельности и коммуникационных технологий РГГУ, научный руководитель АНО «Национальный центр платформенной экономики» Михаил Болдырев.

Комиссии российским селлерам снижать не будут. По крайней мере, прецедентов такого снижения российских ставок еще не было. Выравнивать условия будут через повышение ставок для иностранных продавцов.

«Для российского продавца результатом станет сокращение преимущества иностранного конкурента, но собственные расходы на работу с площадкой не уменьшатся. В перспективе в отдельных товарных группах не исключаю и появления дополнительных платежей по логике утилизационного сбора, которые увеличат стоимость импортной продукции», — пояснил эксперт.

Причем ограничить могут не только базовую комиссию за продажу. Смысл заявления Алиханова — убрать тарифное преимущество иностранных продавцов перед российскими. В опубликованном проекте речь идет о плате за каждую аналогичную услугу, поэтому вопрос шире базовой комиссии за продажу.

Равные условия должны распространяться и на логистику, хранение, продвижение: иначе преимущество просто перенесут из одной строки тарифа в другую, уточнил Болдырев.