Эксперт рассказал, как маркетплейсы будут проверять происхождение товаров ради льготных тарифов

Придется ли маркетплейсам из-за новой инициативы Минпромторга переписывать договоры и менять структуру тарифов – рассказал «Клерку» директор Центра проектной деятельности и коммуникационных технологий РГГУ, научный руководитель АНО «Национальный центр платформенной экономики» Михаил Болдырев.

«Пока паниковать рано: речь идет об обсуждении проекта поправок. Само по себе это не требует перестраивать бухгалтерский учет или пересчитывать расходы. Практические вопросы появятся, если площадки изменят тарифы и порядок расчетов. Тогда и нужно будет проверить, какие платежи меняются, с какой даты и как они отражаются в документах и влияют на прибыльность товаров», — пояснил он.

В опубликованном проекте речь идет о российских юрлицах, ИП и самозанятых, поэтому под предлагаемую защиту попадают и российские импортеры.

Если условия отдельно привяжут именно к российскому производству, проверять происхождение товара, скорее всего, будут через «Честный знак» и реестр российской промышленной продукции в ГИСП — в зависимости от товарной группы.

В системе маркировки можно использовать сведения о стране производства, а в ГИСП — реестровые записи, подтверждающие российское производство конкретной продукции. При этом сам код маркировки не означает, что товар российский: маркировке подлежит и импортная продукция.

К существенному росту цен это не приведет, считает Болдырев.Часть самых дешевых товаров с прямой доставкой из-за рубежа может подорожать или исчезнуть, но этот сегмент занимает небольшую долю интернет-торговли. Для покупателей таких товаров изменения будут заметнее, чем для рынка в целом.