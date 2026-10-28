Магазины могут обязать указывать на ценниках полную стоимость упаковки товара

Торговые сети должны будут указывать на ценниках полную стоимость всей упаковки продуктов, следует из законопроекта депутатов Госдумы от ЛДПР. Документ с поправками в статью 10 закона «О защите прав потребителей» уже направили на заключение в правительство. Новое правило коснется всех товаров, которые продаются в таре с фиксированным весом, объемом или поштучным количеством.

«Покупатель должен с первого взгляда понимать, сколько именно он заплатит за конкретный товар. Цена за 100 граммов может остаться, но исключительно как дополнительная информация», — пояснил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Авторы инициативы подчеркивают, что сейчас покупателю сложно сразу рассчитать итоговые траты: например, при указанной цене печенья в 32 рубля за 100 граммов упаковка весом 625 граммов фактически обходится в 200 рублей.

При этом новые требования не будут распространяться на развесные товары, общая стоимость которых формируется непосредственно при взвешивании на кассе или в торговом зале.