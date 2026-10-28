Магазины могут обязать указывать на ценниках полную стоимость упаковки товара
Стоимость единицы веса или объема предлагают указывать исключительно как дополнительную информацию.
Торговые сети должны будут указывать на ценниках полную стоимость всей упаковки продуктов, следует из законопроекта депутатов Госдумы от ЛДПР. Документ с поправками в статью 10 закона «О защите прав потребителей» уже направили на заключение в правительство. Новое правило коснется всех товаров, которые продаются в таре с фиксированным весом, объемом или поштучным количеством.
«Покупатель должен с первого взгляда понимать, сколько именно он заплатит за конкретный товар. Цена за 100 граммов может остаться, но исключительно как дополнительная информация», — пояснил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
Авторы инициативы подчеркивают, что сейчас покупателю сложно сразу рассчитать итоговые траты: например, при указанной цене печенья в 32 рубля за 100 граммов упаковка весом 625 граммов фактически обходится в 200 рублей.
При этом новые требования не будут распространяться на развесные товары, общая стоимость которых формируется непосредственно при взвешивании на кассе или в торговом зале.