Как отправить уведомление по УСН за июль, если 1С уже перевели на АУСН?

ИП с 1 августа перешел с УСН доходы на АУСН доходы. В июле был доход по системе УСН, то есть необходимо уплатить аванс УСН за 3 квартал.
Как теперь сделать и отправить уведомление о налогах, указав только аванс УСН за июль, если 1С уже перевели на АУСН – рассказала эксперт в сервисе «Клерк.Консультации».
Отчет можно создать вручную в 1 С.
«Заходите в «Отчеты» — «Регламентированные отчеты» — «Уведомление об исчисленных суммах», заполните КБК УСН (182 1 05 01011 01 1000 110), период 34, год 2026 и сумму.»
Либо можно бесплатно подать уведомление через личный кабинет ИП на сайте ФНС — там это бесплатно.
На вопрос ответила эксперт консультаций «Клерка» Оксана Мочалкина.
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