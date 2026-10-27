Как отправить уведомление по УСН за июль, если 1С уже перевели на АУСН?

Если 1С автоматически не работает из-за смены режима, уведомление можно оформить вручную.

ИП с 1 августа перешел с УСН доходы на АУСН доходы. В июле был доход по системе УСН, то есть необходимо уплатить аванс УСН за 3 квартал.

Как теперь сделать и отправить уведомление о налогах, указав только аванс УСН за июль, если 1С уже перевели на АУСН – рассказала эксперт в сервисе «Клерк.Консультации».

Отчет можно создать вручную в 1 С.

Оксана Мочалкина «Заходите в «Отчеты» — «Регламентированные отчеты» — «Уведомление об исчисленных суммах», заполните КБК УСН (182 1 05 01011 01 1000 110), период 34, год 2026 и сумму.»

Либо можно бесплатно подать уведомление через личный кабинет ИП на сайте ФНС — там это бесплатно.

На вопрос ответила эксперт консультаций «Клерка» Оксана Мочалкина.