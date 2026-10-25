Эксперт: новый скоринг ФНС может увеличить нагрузку на бухгалтерию

Новый показатель в системе скоринга ФНС может заставить компании проверять не только своих поставщиков, но и участников всей цепочки поставок. Эксперт предупреждает, что это увеличит нагрузку на бухгалтерию и создаст новые налоговые риски для добросовестного бизнеса.

ФНС планирует расширить систему оценки контрагентов новым показателем, который будет учитывать риски по всей цепочке взаимодействия с поставщиками. Такой подход связан с усилением борьбы с так называемым «бумажным» НДС, рассказала «Клерку» руководитель компании «Мой главбух» Елена Завитаева.

По ее словам, с точки зрения налогового контроля решение выглядит логичным, поскольку схемы с фиктивным НДС обычно строятся именно через цепочки компаний. Однако у бизнеса возникают вопросы к справедливости такого подхода.

Елена Завитаева «Бизнес на форуме прямо указал: автоматическое вменение умысла без доказательств и многократное взыскание одного и того же ущерба с разных участников цепочки недопустимы. Добросовестный покупатель, который проверил прямого поставщика, не может и не должен нести ответственность за контрагента третьего звена, с которым он не состоял в договорных отношениях. Пока новый показатель заявлен как справочный, и это принципиально: если он останется исключительно информационным, риск произвольных доначислений ниже. Если же он станет фактическим основанием для отказа в вычете — нагрузка на добросовестный бизнес возрастет несоразмерно»

Новый подход потребует от бизнеса пересмотра внутренних процедур проверки контрагентов. Компании придется чаще собирать документы не только по прямым сделкам, но и по всей цепочке поставок. Речь идет о договорах, первичных документах, а также сведениях о деловой репутации и ресурсах участников сделок.

Кроме того, бухгалтериям потребуется закрепить новые правила проверки контрагентов во внутренних регламентах и документировать результаты таких проверок.

По словам Елены Завитаевой, возрастет значение официальных скоринговых сервисов ФНС. Выписки из этих сервисов могут стать одним из ключевых доказательств проявленной должной осмотрительности в случае налогового спора.

Эксперт предупреждает, что компании все чаще получают запросы от налоговиков из-за проблем, обнаруженных не у прямых контрагентов, а у поставщиков следующих уровней. Игнорирование таких требований может привести не только к штрафам, но и к более пристальному вниманию со стороны проверяющих органов.

Среди основных рисков бизнеса она выделяет возможный отказ в вычете НДС, обвинения в недостаточной осмотрительности при выборе контрагентов, риск многократного взыскания ущерба по одной и той же цепочке, а также репутационные и операционные последствия.

«Полностью исключить риск по цепочке нельзя, но документально подтвержденная осмотрительность — единственное, что работает в спорах», — сказала эксперт.

Она добавила, что единственным эффективным способом защиты остается документально подтвержденная осмотрительность. Для этого компаниям стоит фиксировать все этапы проверки контрагентов, использовать официальные выписки из сервисов ФНС и включать в договоры дополнительные гарантии благонадежности партнеров.

Недавно мы писали, что налоговики хотят добавить в скоринг контрагентов сумму рисков по цепочкам.