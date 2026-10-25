ФНС планирует добавить в скоринг контрагентов сумму рисков по цепочкам

Новый показатель будет справочным и поможет бизнесу оценивать риски работы с контрагентами. Уведомление ФНС о проблемах в цепочке поставок не обязывает компанию уточнять налоговые обязательства.

ФНС планирует расширить критерии оценки контрагентов и включить в скоринг сумму рисков по цепочкам, сообщила начальник межрегиональной ИФНС № 4 по крупнейшим налогоплательщикам Ирина Александрова на Налоговом форуме ТПП. Налоговая служба усилила контроль за схемами с «бумажным» НДС — фиктивными покупками, которые используют для необоснованного получения вычетов.

Компании получают уведомления о рисках, если ФНС выявляет проблемное звено в цепочке поставок. Замначальника управления налогообложения юрлиц ФНС Андрей Коньков уточнил, что получение такого письма не означает обязанности подавать уточненную декларацию. Однако налогоплательщику необходимо обратить внимание на указанные риски. Об этом пишет «Коммерсант».

ТПП предлагает исключить автоматическое вменение умысла без конкретных доказательств и разделять неосмотрительный выбор контрагента и намерение уйти от налогов. Также палата выступает против многократного взыскания одного и того же ущерба бюджету с разных участников цепочки.

В 2025 году ввели уголовную ответственность за сбыт заведомо подложных счетов-фактур и налоговых деклараций. Чаще всего площадки «бумажного» НДС используют в строительстве и торговле.