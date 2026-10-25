ПВЗ предложили не переводить их на налог по кадастровой стоимости
Ассоциация развития сети пунктов выдачи заказов попросила сохранить расчет налога на имущество по среднегодовой стоимости недвижимости. Такой порядок обходится бизнесу дешевле.
Пункты выдачи заказов предложили не включать в перечень объектов, для которых налог на имущество рассчитывают по кадастровой стоимости, следует из обращения АРС ПВЗ.
Письмо за подписью президента ассоциации Ольги Козыркиной направили в середине октября в Минэкономразвития и председателю комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову, пишут «Ведомости».
В конце октября Минфин внес в Госдуму поправки в Налоговый кодекс, которые предусматривают включение ПВЗ в состав недвижимости, облагаемой налогом по кадастровой стоимости.
Такой порядок регулирует ст. 378.2 НК. Сейчас он применяется к недвижимости, где размещены офисы, торговые объекты, предприятия общественного питания и бытового обслуживания. По общему правилу налог рассчитывают исходя из среднегодовой стоимости недвижимости, что дешевле для бизнеса.