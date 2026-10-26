Эксперт: закон о маркетплейсах еще не заработал в полную силу, а его уже готовятся менять

Под действие закона о платформенной экономике могут попасть не только крупнейшие маркетплейсы, но и более мелкие площадки. Эксперт считает, что первые поправки в законодательство могут затронуть финансовые споры между платформами и продавцами.

Минэкономразвития уже прорабатывает изменения в закон о платформенной экономике, несмотря на то что он вступил в силу лишь с 1 октября 2026 года. Об этом «Клерку» рассказал директор по продажам ООО ПКФ «Оргхимпром» и автор канала «VОРОНКА» Михаил Маслов.

По его словам, новые требования могут распространить не только на крупнейшие маркетплейсы, но и на нишевые платформы меньшего размера. Сейчас в реестр платформ, подпадающих под действие закона, включены Wildberries, Ozon, «Яндекс Маркет», «Магнит Маркет» и Lamoda, тогда как ряд крупных онлайн-площадок пока остается вне регулирования.

Эксперт отмечает, что закон регулирует не только маркетплейсы, но и другие цифровые платформы, включая сервисы объявлений, агрегаторы такси и доставки. Поэтому любые изменения должны быть универсальными и не создавать проблем для смежных отраслей.

Михаил Маслов «По моему мнению, в первом пакете изменений могут быть затронуты вопросы финансовых взаимоотношений между площадками и платформами. На начало октября текущего года было зафиксировано более 20 тысяч споров, касающихся удержания площадками комиссий и выставления штрафов селлерам. Оперативное решение данной проблемы поможет снять возникшую напряженность»

Первые поправки могут вступить в силу уже с 1 марта 2027 года. При этом бизнесу важно тщательно прорабатывать свои предложения, чтобы они не противоречили действующему законодательству, включая антимонопольные нормы и закон о рекламе.

Эксперт обратил внимание, что первые результаты действия закона уже заметны. Так, маркетплейсы обязаны заранее уведомлять партнеров об изменении условий работы. Благодаря этому продавцы получают больше времени для адаптации бизнес-процессов к новым тарифам, комиссиям и правилам площадок.

«Если раньше бизнес узнавал бы о нововведениях за 7-14 дней, то теперь у него есть полтора месяца на то, чтобы отреагировать и при необходимости внести изменения в свои бизнес-процессы», — сказал эксперт.

Другие инициативы участников рынка могут рассмотреть позже, после того как будет проанализирована практика применения закона в его текущей редакции. В частности, речь идет о правилах ранжирования товаров и возможной пессимизации карточек продавцов.

Недавно мы писали, что селлеры хотят ограничить комиссии и ценовую политику маркетплейсов.