Взнос на травматизм для бизнеса на АУСН могут повысить до 3 160 рублей

Новый фиксированный размер предлагается установить на 2027 год. Это на 201 рубль больше тарифа 2026 года.

Фиксированный взнос на страхование от несчастных случаев и профзаболеваний для компаний и ИП на АУСН может вырасти до 3 160 рублей, следует из проекта постановления Минфина. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В 2026 году взнос составляет 2 959 рублей. Новый размер рассчитали с учетом прогнозируемого роста среднемесячной зарплаты на 6,8% — со 112 279 рублей в 2026 году до 119 969 рублей в 2027 году.

Взносы направляют на оплату больничных, единовременных и ежемесячных выплат при производственных травмах и профзаболеваниях.

«Если работодатель не имеет несчастных случаев, он может запросить до 30 процентов страховых взносов к возврату», — сообщила первый заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Возвращенные средства можно использовать на охрану труда, средства индивидуальной защиты, вентиляцию, а также санаторно-курортное лечение предпенсионеров и работников вредных производств. На АУСН расчет и списание налогов и взносов проходят автоматически через уполномоченные банки.